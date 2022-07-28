Росія заявила про проблеми з литовським банком, який обслуговує транзит до Калінінграда

Тимчасовий повірений у справах Росії в Литві Сергєй Рябоконь заявив, що передав ноту МЗС Литви через намір литовського банку, який обслуговує весь калінінградський транзит, 1 вересня припинити проводити банківські операції з РФ.

Про це він сказав у ефірі каналу "Россия 24", передає "Європейська правда".

"Я вчора був у литовському МЗС... я передав їм особисто ноту по "Шяуляй банку" – розберіться, до 1 вересня ще є час, ви ж дозволили калінінградський транзит, ви ж зняли всю напруженість. То навіщо ж ви, виходить, готуєте другий удар по вантажному транзиту?" – зазначив він.

Нагадаємо, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Уже 11 липня Литва розширила обмеження на транзит товарів через свою територію до російського Калінінграда, оскільки набуло чинності поступове запровадження раніше оголошених Євросоюзом санкцій проти Москви. Відтак заборонено провозити цемент, деревину, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

Пізніше, Єврокомісія з певними застереженнями дозволила Росії перевозити санкційні товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС. У поясненні йдеться про те, що "країнам ЄС потрібно перевіряти, щоб обсяги транзиту відповідали середнім показникам, зафіксованим протягом останніх трьох років. Особливо це стосується попиту на основні товари". У документі наголошується, що ЄС потрібно стежити, щоб транзит не використовувався для обходу санкцій.



Незважаючи на оновлені правила ЄК, транзит товарів та технологій військового чи подвійного призначення залишається забороненим незалежно від обраного способу транспортування.