Сума вкладів українців у банках у червні збільшилась на 30 мільярдів
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня вклади у національній валюті становлять 581,8 млрд грн, в іноземній валюті – 287,7 млрд грн.
У Фонді нагадали, що при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України, на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.
Частка ФОП у структурі вкладників становить 3%, а сума їх вкладів на 1 липня склала 80 млрд грн (9,2% від загальної суми вкладів).
Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Станом на 1 липня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 69 банків.