Міністерство енергетики дозволило позапланові перевірки обленерго

Міністерство енергетики дозволило Державніи інспекціі енергетичного нагляду проводити під час воєнного стану позапланові заходи державного нагляду щодо дотримання вимог законодавства операторами систем розподілу електроенергії ("обленерго") при підготовці об’єктів електроенергетики до роботи у осінньо-зимовии період 20222023 років.

Відповідне рішення передбачено наказом №249 від 26 липня, повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з документом, Держенергонагляд надаватиме Міненерго складені за результатами проведених заходів контролю документи на наступний робочий день після їх здійснення.

Як повідомлялося, раніше Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про позапланові невиїзні перевірки діяльності понад 20 операторів систем розподілу електроенергії через скарги споживачів.