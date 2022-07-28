"Роскосмос" планує продовжити роботу на МКС попри гучні заяви для Путіна, – NASA

Представники "Російського дому" запевнили своїх американських колег про те, що Москва хоче продовжувати польоти своїх космонавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) принаймні до того часу, поки не буде побудована власна російська космічна станція.

Про це повідомила головний оперативний керівник NASA Кеті Люндерс, передає Reuters.

За її словами, російські представники повідомили американське агентство, що "Роскосмос" хоче продовжити партнерство на час розробки власного орбітального форпосту під назвою ROSS.

"Ми не отримуємо жодних ознак того, що щось змінилося", – наголосила Люндерс, зазначивши, що відносини NASA з "Роскосмосом" залишаються "звичайними".

Вона додала, що NASA, Росія та інші партнери планують обговорити перспективу спільної участі у роботі МКС до 2030 року вже наступної п’ятниці на асамблеї правління, яке контролює адміністрацію станції.

Як повідомлялося, у вівторок новопризначений генеральний директор "Роскосмосу" Юрій Борисов на доповіді перед російським президентом Владіміром Путіним заявив, що Росія вийде з проєкту Міжнародної космічної станції (МКС) після 2024 року.

"Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та вихід з цієї станції після 2024 року прийнято. Я думаю, що на цей час ми почнемо формувати російську орбітальну станцію", – сказав Борисов.

Однак вже наступного дня "Роскосмос" оприлюднив інтерв’ю з Володимиром Соловйовим, керівником польотів російської фази внутрішньої станції, який висловив думку, що Росія повинна залишатися на станції, поки ROSS не запрацює.

"Треба враховувати, що якщо ми припинимо пілотовані польоти на кілька років, то відродити те, що було досягнуто, напевно, буде дуже складно", – сказав він.

На початку цього року уряд США схвалив продовження угоди щодо використання Міжнародної космічної станції (МКС) до 2030 року.

Міжнародна космічна станція експлуатується з кінця 1998 року, це спільний міжнародний проєкт, у якому беруть участь 14 країн: США, Росія, Японія, Канада та Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швейцарія, Швеція.