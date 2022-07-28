Індія відновить імпорт соняшникової олії з України

Індія, найбільший у світі імпортер харчової олії, ймовірно, отримає свої перші партії соняшникової олії з України починаючи з вересня, після п’ятимісячної перерви.

Про це повідомляє Sunvin Group, передає Bloomberg.

Як повідомляється, надійти може від 50 тис. до 60 тис. тонн, оскільки Україна збирається відкрити чорноморські коридори для експорту сільськогосподарської продукції. Ймовірно, вантажі будуть завантажені в морських портах "Одеса" та "Чорноморськ".

"Ми почали отримувати пропозиції щодо серпневих поставок, але все залежатиме від наявності суден", – сказав головний виконавчий директор брокера та трейдера в Мумбаї Сандіп Баджорія.

"В Україні є достатні запаси олійних культур для переробки", – додав він.

Імпорт соняшникової олії в Індію з України зупинився з квітня, оскільки вторгнення Росії в Україну порушило торгівлю.

Зазначається, що рішення уряду Індії дозволити безмитний імпорт 2 млн тонн соняшникової олії щорічно в цьому та наступному фінансових роках підвищить попит. Індія закупила 1,89 млн тонн сирої соняшникової олії в році, що закінчився жовтнем, причому Україна постачала майже 74%, а Аргентина і Росія – приблизно по 12%.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під документом поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Водночас вже наступного дня після підписання угоди, 23 липня, російські війська вдарили по Одеському морському порту, що поставило виконання досягнутих у Стамбулі домовленостей під сумнів.