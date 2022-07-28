Shell оцінив збитки від продажу АЗС і заводу в Росії у $83 мільйони

Чисті витрати нафтогазової компанії Shell від продажу АЗС і заводу в Росії становили $83 млн.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, передає Економічна правда.

У Shell заявили, що припинили всі спотові закупівлі російської нафти та скрапленого газу, а також продукти нафтопереробки, які безпосередньо експортуються з Росії.

Shell також повідомила, що до кінця 2022 року повністю припинить довгострокові покупки нафти з Росії у третіх осіб, крім двох контрактів із невеликими незалежними виробниками.

Компанія, як і раніше, працює над угодою про вихід із проєкту з видобутку СПГ "Сахалін-2".

Прибуток компанії за підсумками другого кварталу 2022 року зріс із $3,4 млрд до $18 млрд на тлі різкого зростання цін на нафту. Скоригована EBITDA – $23 млрд.

Як повідомлялося, компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 року визнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.

Пізніше Shell вийшла зі статутного капіталу спільного підприємства з "Газпром нєфтью" – ТОВ "Гидан енерджі", що реалізує проєкт "Єнісей" на Гидані (північ Красноярського краю).

Раніше Shell plc оголосила про свій намір поетапно вийти зі всіх російських вуглеводневих проєктів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Компанія повідомляла, що має намір вийти із спільних підприємств із "Газпромом", включаючи 27,5% у проєкті "Сахалін-2", СП з "Газпром нафтою" - Salym Petroleum Development та "Гидан енерджі", а також припинити участь у проєкті газопроводу "Північний потік-2".

Також російський "Лукойл" та Shell оголосили про підписання угоди, згідно з якою російська компанія купує мережу з понад 400 АЗС під брендом Shell в РФ, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області.