Витрати держбюджету на оборону зросли за рік у 11 разів, – НБУ

Витрати на оборону, громадський порядок, безпеку та судову владу у червні цього року зросли на 5% порівняно з травнем до 141,3 млрд грн, що у 6,3 рази більше порівняно з червнем минулого року.

Згідно з даними про виконання держбюджету на сайті Нацбанку, у загальній структурі видатків держбюджету ці витрати у червні становили 56,2% порівняно з 59,7% у травні та 18,1% у червні минулого року, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, на оборону у червні 2022 року бюджет спрямував 97,7 млрд грн, що на 0,3% більше, ніж у травні цього року та в 11 разів – ніж у червні минулого.

Витрати на громадський порядок, безпеку та судову владу у червні цього року становили 43,6 млрд грн, що перевищило показник травня цього року на 17,3%, а червня минулого – у 3,2 раза.

За економічною класифікацією витрат найбільше зростання у червні 2022 року зафіксовано за статтею оплата праці та нарахування на зарплату – 10% до травня цього року та 4,5 раза до червня минулого. Ці витрати становили 99,5 млрд грн.

Загалом видатки держбюджету в червні 2022 року досягли 251,3 млрд грн, що на 11,5% більше травня цього року та вдвічі – червня минулого року.

Одночасно доходи держбюджету у червні цього року становили 107,1 млрд грн, скоротившись до травня цього року на 0,3%, а до червня минулого – на 7,5%.

Значну частину цих доходів склали гранти ЄС, інших держав та міжнародних організацій – 38,12 млрд грн у червні порівняно з 15,9 млрд грн у травні.

Решту дефіциту у червні було профінансовано переважно завдяки купівлі ОВДП Нацбанком на 125 млрд грн, що забезпечило внутрішнє фінансування у 83,5 млрд грн, та зовнішнім фінансуванням – 60,7 млрд грн.