Суди арештували російських та білоруських активів на 39 мільярдів

Суди в Україні за п'ять місяців повномасштабного вторгнення Росії арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції

Крім того, Департаментом стратегічних розслідувань від початку війни у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків.

Так, серед іншого майна правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать Збройним Силам України.

"Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн палива – і це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн", – сказано в повідомленні.