Рада прийняла новий закон про ліки

Верховна Рада прийняла новий закон "Про лікарські засоби".

За прийняття відповідного законопроєкту №5547 у другому читанні проголосували 233 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

У першому читанні Рада схвалила цей законопроєкт ще у вересні 2021 року, до другого читання в нього внесли понад 1500 поправок.

Згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується затвердити нову редакцію закону "Про лікарські засоби", яка структурно та змістовно близька до Директиви №2001/83/ЄС Європейського парламенту та Ради "Кодекс Співтовариства щодо лікарських засобів (для застосування людиною)".

Новий закон має замінити чинний закон "Про лікарські засоби", він також вносить зміни до деяких законодавчих актів, зокрема, Кодексу адміністративного судочинства, закони "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про рекламу".

Як зазначають автори законопроєкту, документ спрямований на врегулювання правовідносин у сфері лікарських засобів, а саме: створення, фармацевтичної розробки, доклінічних досліджень, клінічних випробувань (досліджень), державної реєстрації лікарських засобів, виробництва, виробництва (виготовлення) в умовах аптеки, призначення, застосування, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі, дистанційної торгівлі, контролю якості, здійснення фармаконагляду та визначення прав та обов'язків юридичних та фізичних осіб, а також повноважень органів державної влади та посадових осіб у відповідній сфері.

Очікується, що його прийняття дозволить підвищити рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів, забезпечити захист споживачів від небезпечних, неефективних та неякісних лікарських засобів, удосконалити систему контролю за якістю лікарських засобів з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, а також мінімізувати негативні наслідки необґрунтованого державного втручання у сферу виробництва. та обігу лікарських засобів.