За крок до рецесії: Економіка США продемонструвала падіння другий квартал поспіль

ВВП США у другому кварталі 2022 року неочікувано зменшився на 0,9% у річному вимірі після падіння на 1,6% у першому кварталі.

Про це свідчить попередня оцінка Міністерства торгівлі, повідомляє Bloomberg.

Зростання споживання домогосподарств, найбільша частина американської економіки, уповільнилось до 1% в умовах рекордної за останні 40 років інфляції.

Окрім уповільнення витрат домогосподарств, звіт також показав зниження інвестицій у бізнес, державні витрати та житло.

Падіння ВВП США у другому кварталі стало неочікуваним для експертів – узагальнений прогноз опитаних Bloomberg економістів передбачав зростання ВВП на 0,4%.

Звіт Міністерства торгівлі США ілюструє, як інфляція підірвала купівельну спроможність американців, а жорсткіша монетарна політика ФРС послабила чутливі до процентних ставок сектори, такі як житлове будівництво, зазначає Bloomberg.

Агентство зауважує, що ці макроекономічні дані, ймовірно, пожвавлять і без того гарячу дискусію про те, чи ввійдуть США в рецесію. Хоча загальним емпіричним правилом для рецесій є два послідовних квартальні падіння ВВП, офіційне визначення кінця та початку бізнес-циклів має надати група вчених з Національного бюро економічних досліджень.