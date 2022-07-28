За крок до рецесії: Економіка США продемонструвала падіння другий квартал поспіль
Про це свідчить попередня оцінка Міністерства торгівлі, повідомляє Bloomberg.
Зростання споживання домогосподарств, найбільша частина американської економіки, уповільнилось до 1% в умовах рекордної за останні 40 років інфляції.
Окрім уповільнення витрат домогосподарств, звіт також показав зниження інвестицій у бізнес, державні витрати та житло.
Падіння ВВП США у другому кварталі стало неочікуваним для експертів – узагальнений прогноз опитаних Bloomberg економістів передбачав зростання ВВП на 0,4%.
Звіт Міністерства торгівлі США ілюструє, як інфляція підірвала купівельну спроможність американців, а жорсткіша монетарна політика ФРС послабила чутливі до процентних ставок сектори, такі як житлове будівництво, зазначає Bloomberg.
Агентство зауважує, що ці макроекономічні дані, ймовірно, пожвавлять і без того гарячу дискусію про те, чи ввійдуть США в рецесію. Хоча загальним емпіричним правилом для рецесій є два послідовних квартальні падіння ВВП, офіційне визначення кінця та початку бізнес-циклів має надати група вчених з Національного бюро економічних досліджень.