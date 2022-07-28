Канцлер Австрії назвав неможливим введення ембарго на російський газ

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що введення заборони на постачання російського газу не є можливим, оскільки від нього залежить стан промисловості та зайнятість населення в європейських країнах.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

"Австрії ясно, що введення ембарго на газ є неможливим. Від нього залежить не тільки австрійська промисловість, а й Німеччина. А якщо німецька промисловість похитнеться, у нас почнеться масове безробіття", – заявив Нехаммер на пресконференції з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном у Відні.

Нехаммер також підкреслив, що в ЄС надто рано розглядати питання про запровадження щодо Росії нових санкцій, оскільки "потрібен час для того", щоб запрацювали вже введені обмеження.

"Санкції не спрацювали так швидко, як очікувалося", – сказав Нехаммер.

Канцлер Австрії додав, що обмежувальні заходи щодо Росії не повинні завдавати ще більших збитків країнам, які їх запроваджують.

Як повідомлялося, 25 липня російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшиться до 20% від його потужності.

До того газопровід "Північний потік" працював на 40% від своєї потужності. Росія пояснює це невчасним поверненням турбіни з ремонту в Канаді (яка запровадила санкції щодо "Газпрому"). При цьому відремонтована турбіна для "Північного потоку" прибула з Канади до Німеччини ще на початку минулого тижня. Однак, за даними ЗМІ, "Газпром" не погоджує її транспортування до РФ.

Водночас під час візиту до Ірану минулого тижня Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає додаткових "офіційних документів" щодо її повернення до Росії.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.