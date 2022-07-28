Антимонопольний комітет дозволив передати "Нафтогазу" шість державних ТЕЦ

Антимонопольний комітет України дозволив передати до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" державні пакети акцій АТ "Дніпровська ТЕЦ", АТ "Криворізька ТЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ".

Як повідомляє пресслужба АМКУ, передача пакетів акцій здійснюється на підставі постанови Кабінету міністрів №857 від 11 серпня 2021 року.

У повідомленні зазначається, що під час розгляду справ про концентрацію АМКУ оцінив задіяні товарні ринки (електричної енергії й теплової енергії).

"Враховуючи, що сукупна частка Групи "Нафтогаз" й об’єктів набуття контролю на ринку електричної енергії, після здійснення концентрацій, буде становити менше 1%, встановив, що ці концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку електричної енергії", – зазначається у повідомленні.

Водночас діяльність теплокомуненерго (ТКЕ) з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії для потреб споживачів відноситься до ринків природних монополій та/або суміжних з ними ринків і є законодавчо врегульованою, вказує АМКУ.

Водночас під час розгляду справ АМКУ зосередив увагу на ринку природного газу, адже він є сировиною для виробництва теплової та електроенергії на вказаних ТЕЦ. А група "Нафтогаз" здійснює діяльність, зокрема, і з видобування та реалізації природного газу, що створює ризики для конкуренції та є підставою для заборони концентрації.

Однак "Нафтогаз" повідомив про готовність взяти на себе зобов’язання, що усувають потенційно негативний вплив концентрації, зокрема пообіцяв, що після скасування ПСО на ринку газу вказані ТЕЦ купуватимуть його за ринковою ціною.

Читайте також: "Нафтогаз" оцінив вартість модернізації переданих йому ТЕЦ у $900 мільйонів

Як повідомлялося, у серпні минулого року Кабінет міністрів доручив внести пакети акцій АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", а також АТ, що створюється на базі ДП "Сєверодонецька теплоелектроцентраль", до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України".

Метою такого рішення в уряді вказували покращення фінансового стану та стабільної роботи зазначених постачальників тепла, а також посилення контролю за своєчасністю розрахунків.

Так, станом на кінець серпня 2020 року загальна заборгованість зазначених підприємств перед "Нафтогазом" становила 5,7 млрд грн, у тому числі 1,3 млрд грн – штрафні санкції. Навесні 2021 року очікувалося, що ця заборгованість збільшиться до 8,2 млрд грн. При цьому споживання газу цими ТЕЦ за опалювальний період становить близько 400 млн кубометрів.