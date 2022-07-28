Закарпатські митники дозволили незаконно вивезти з України $28 мільйонів готівкою у валізах, – СБУ

Співробітники Служби безпеки України розслідують протиправне вивезення з України $28 мільйонів та 1,3 мільйона євро готівкою через Закарпатську митницю.

Як повідомляє пресцентр СБУ, ці кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через "зелений коридор" пункту пропуску "Лужанка".

"Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через "зелений коридор" (без декларування) можна вивозити не більше $10 тис. за раз. Більше того, співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством", – зазначається у повідомленні.

В рамках розслідування справи співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання її фігурантів.

Кримінальне провадження зареєстровано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до здійснення правопорушення.