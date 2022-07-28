"Укренергомашини" планують направити на виплату дивідендів 50% чистого прибутку

Акціонери АТ "Укренергомашини", 75,22% акцій якого належить державі, мають намір направити на виплату дивідендів за 2021 рік 50% отриманого чистого прибутку, який склав 6,99 млн грн.

Згідно з порядком денним дистанційних позачергових зборів, на дивіденди буде направлено понад 3,49 млн грн, ще 50% прибутку планується залишити нерозподіленим, передає Інтерфакс-Україна.

"Врахувати виплату дивідендів на державну частку в статутному капіталі товариства до держбюджету за результатами діяльності за 2021 рік у розмірі 3,43 млн грн", – йдеться у проєкті рішення зборів із цього питання.

До порядку денного зборів також внесено, зокрема, питання надання акціонерами попередньої згоди на укладання генерального договору про надання гарантій із АТ "ТАСкомбанк" із загальним лімітом гарантій не більше ніж еквівалент 400 млн грн і строком дії до 60 днів.

При цьому як заставу в рамках цього договору планується передати майнові права вимоги грошових коштів за договорами з ПрАТ "Укргідроенерго" (на реконструкцію низки блоків та гідроагрегатів), а також щодо ряду договорів з НАЕК "Енергоатом" та його підрозділами не менш ніж на 350 млн грн.

Збори мають намір схвалити ці договори з "ТАСкомбанком" та затвердити їхні умови.

Загалом до порядку денного зборів акціонерів "Укренергомашин" внесено 33 питання, у тому числі затвердження фінплану на 2022 та 2023 роки, стратегічного плану розвитку на 2022-2026 роки та інвестиційного плану до 2025 року.

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АТ "Укренергомашини" (раніше – АТ "Турбоатом" та "Електроважмаш", Харків) – єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Компанія також випускає, зокрема, електродвигуни для залізничного та міського транспорту (номенклатура "Електроважмашу").

У 2022 році компанія отримала майже 7 млн ​​грн чистого прибутку, тоді як роком раніше прибуток "Турбоатому" становив 226,53 млн грн. На момент приєднання "Електроважмаш" був збитковим (у 2020 році збиток склав 451 млн грн).

За даними НКЦПФР на кінець 2021 року державі належало 75,2241% акцій АТ, пов'язаного з підприємцем Костянтином Григоришиним інвестфонду "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент" – 15,3416% акцій, громадянину РФ Валерію Валандіну – 5,598% акцій (раніше цим пакетом володіла зареєстрована на Кіпрі Biscone Ltd., афілійована з російським холдингом "Силові машини" (фактичний власник – Олексій Мордашов).

Кабінет міністрів України у жовтні 2021 року вирішив передати до свого управління від Фонду держмайна України 75,224% акцій "Укренергомашин", що належать державі, після завершення процедури приєднання до нього "Електроважмашу".

Водночас, 26 липня 2022 року Кабмін визначив представником держави на зборах акціонерів "Укренергомашин" директора департаменту політики власності Мінекономіки Олександра Максимова.