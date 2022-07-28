У Росії почали зникати з продажу популярні моделі смартфонів Samsung

Деякі моделі смартфонів Samsung більше неможливо купити у ряді регіонів РФ або ж їх можна придбати лише з доставкою через кілька днів.

Про це повідомляє російське агентство РБК з посиланням на кількох учасників місцевого телекомунікаційного ринку, а також російського дистриб'ютора техніки Apple та Samsung.

За словами одного зі співрозмовників, через нестачу товарів рітейлери змушені привозити його тільки на запит покупців. Наприклаж, жителям Уфи зараз пропонується придбати смартфони Samsung Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra з доставкою на 31 липня - 1 серпня, тобто через п'ять днів після замовлення. У Нижньому Новгороді є лише окремі моделі Samsung "S-серії", а бюджетних варіантів "серії-A" просто немає.

При цьому в Москві подібних труднощів не виникає. В мережі "Мегафон" визнали, що компанія відчуває "невеликий" дефіцит декількох моделей смартфонів Samsung. В інших мережах дефіциту не визнають або відмовляються коментувати цю тему.

На початку травня Мінпромторг РФ опублікував перелік продукції, яку російська влада дозволила ввозити нелегально – за схемою паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника, куди включив у тому числі техніку Samsung. Однак російські експерти вказують, що "паралельний імпорт" поки що не запрацював на повну силу, оскільки цей механізм не може забезпечити безперервність постачання та адекватні запитам споживачів обсяги продукції.

Як повідомлялося, на початку березня південнокорейська компанія Samsung Electronics вирішила припинити постачання своєї продукції в Росію через війну проти України.

На російському ринку смартфонів в 2021 році Samsung посів друге місце з часткою 27%. На першому місці була Xiaomi (31%), на третьому – Apple (11% ринку).