Чехія вийде зі складу акціонерів очолюваного Росією міжнародного банку

Чехія за півроку вийде зі складу акціонерів Міжнародного інвестиційного банку, ключовим власником якого є Росія.

МІБ повідомив, що 27 липня отримав офіційне повідомлення про те, що з 27 січня 2023 року Чеська Республіка припинить бути акціонером банку, передає Інтерфакс-Україна.

Станом на кінець 2021 року частка Чехії в МІБ дорівнювала 8,8% (у Росії – 47,5%).

МІБ – наднаціональна міждержавна фінансова організація, заснована 1970 року країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги. У даний час членами банку є Росія, Угорщина, Болгарія, В'єтнам, Куба, Монголія, Румунія, Словаччина та Чехія. Основний напрямок його діяльності – кредитування інвестиційних проектів. Штаб-квартира МІБ знаходиться в Будапешті.

Починаючи з 2018 року МІБ кілька разів виходив на чеський ринок запозичень.

Раніше повідомлялося, що румунський уряд оголосив про свій намір вийти з Міжнародного банку економічного співробітництва (МБЕС) та Міжнародного інвестиційного банку (IBB), у яких Росія є основним акціонером.