Нацбанк перевіряє зв'язки найбільших українських фінансових компаній із РФ

Низка великих фінансових компаній, які надають українцям послуги беззаставного експрес-кредитування, мають тісні зв'язки з Росією, з представниками заборонених в Україні політичних сил і громадських рухів, що потрапили під санкції, а також ведуть активну бізнес-діяльність на території країни-агресора.

У зв'язку з цим Національний банк України, який з 2020 року здійснює нагляд за цим сегментом фінансового ринку, готує заходи для протидії та блокування діяльності таких компаній-колаборантів, повідомив редакції один із учасників перших робочих зустрічей НБУ "у вузькому колі".

На цих зустрічах визначають масштаби проблеми, виробляють заходи протидії, серед яких застосування персональних санкцій та притягнення до відповідальності засновників та керівників.

За словами співрозмовника, великі фінансові компанії зі зв'язками в РФ повторять долю банків з російським капіталом, які потрапили під дію санкцій: Промінвестбанк, Сбєрбанк, Форвард Банк і Альфа-Банк.

"До останнього часу у контексті українських санкцій проти РФ та її бізнесу на території України на фінансові компанії звертали мало уваги. Але зібрані на сьогодні дані говорять про наявність прямих і ретельно замаскованих непрямих зв'язків українських фінансових компаній із капіталом та ринком РФ. Все це стане предметом ретельного вивчення та основою для вжиття відповідних заходів", — розповів співрозмовник редакції, який попросив його не називати.

За його словами, деякі з фінансових компаній, що працюють в Україні у сфері експрес-кредитування, зберегли пряму присутність на ринку країни-агресора, інші приховують зв'язок через міжнародні холдингові компанії або непрямі зв'язки.

"Вони простежуються на рівні операцій, капіталу і навіть родинних зв'язків бенефіціарів у РФ. Тому ще одним горизонтом перевірки стане походження капіталу цих "фінок": окрім санкцій через зв'язок з РФ їм може загрожувати відповідальність за легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом", — розкрив деталі співрозмовник.

До переходу під нагляд НБУ фінансові компанії не подавали детальної інформації про походження грошей попередньому регулятору в особі Нацфінпослуг, або це відбувалося суто формально: раніше українське законодавство не вимагало ретельного вивчення джерел та чистоти капіталу в небанківському фінансовому секторі.

За словами співрозмовника, насамперед увага буде приділена найбільшим учасникам ринку мікрокредитування, операції та доходи яких вимірюються мільярдами та сотнями мільйонів гривень. Аналогічна робота буде проведена з іншими операторами ринку мікропозик.

"Цю проблему не можна ігнорувати, оскільки доходи таких компаній можуть спрямовуватись на фінансування підривної діяльності та диверсійних мереж країни-агресора в нашій країні. Крім того, ми отримуємо сигнали від військових, що колекторські служби компаній із мікрокредитування тероризують наших воїнів агресивним стягненням боргів і навіть погрозами близьким та родичам. Це може бути розцінено як інформаційно-психологічні операції ворога для деморалізації наших захисників — це значно серйозніше, ніж просте порушення прав споживачів фінпослуг у мирний час", — розповів про ризики діяльності компаній-колаборантів співрозмовник.

За данимиЕП, найбільшими операторами українського ринку беззаставного мікрокредитування є фінансові компанії та торгові марки Moneyveo, MyCredit, CreditKasa, CreditPlus, Miloan, Cashpoint, CashBox, Форза, Алекскредит, Швидко Гроші та інші, які здійснюють оффлайн- та онлайн-кредитування. Вони щорічно заробляють мільярди гривень, даючи українцям позики під сотні та тисячі відсотків річних.