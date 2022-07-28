Вітренко сподівається збільшити видобуток газу у наступному році

Темпи падіння видобутку природного газу державною компанією "Укргазвидобування" зменшились, однак збільшити видобуток можливо не раніше наступного року.

Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми вже починаємо стабілізувати видобуток, у нас знизилися темпи падіння. В ідеальному варіанті ми зможемо стабілізувати видобуток до кінця цього року і вже наступного року збільшувати видобуток", – сказав Вітренко.

У травні Вітренко повідомив, що з кінця 2021 року "Нафтогаз" почав нарощувати видобуток газу. У той самий час через війну видобуток прогнозовано впав.

Згідно з оприлюдненим у середині липня біржовим повідомленням Kondor Finance Plc. – емітента єврооблігацій НАК, з початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну та до червня-липня 2022 року "Укргазвидобування" скоротило видобуток газу на 6%.

За оцінками керівництва "Нафтогазу", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.

"Укргазвидобування" у 2021 році скоротило валовий видобуток природного газу на 3,7% порівняно з 2020 роком – до 13,67 млрд кубометрів, товарного газу – на 3,6%, до 12,93 млрд кубометрів. При цьому видобуток рідких вуглеводнів знизився на 3,7% – до 614,5 тис. тонн.

У тому ж році "Укргазвидобування" пробурило і підключило до наземної інфраструктури 50 нових свердловин, провело 243 капремонти свердловин, здійснило 609 колтюбінгових операцій, 105 операцій ГРП, 11 операцій з буріння бічних стволів, обладнало системою механізованого видобутку 77 свердловин.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".