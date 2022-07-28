НАБУ повідомило про нову підозру екснардепу Мартиненку

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про нову підозру колишньому народному депутату ексголові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки в одержанні неправомірної вигоди та відмиванні коштів.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 (Підкуп) та ч. 2 ст. 209 (Відмивання доходів) КК України.

В НАБУ не уточнюють прізвища підозрюваного, проте подробиці справи свідчать, що йдеться про колишнього нардепа Миколу Мартиненка.

Так, слідство встановило, що у липні 2014 року підозрюваний одержав від керівництва чеської компанії "SKODA JS a.s." (входить до холдингу "Об’єднані машинобудівні заводи", який належить російському "Газпромбанку") неправомірну вигоду у розмірі 311,6 тис. євро за сприяння в просуванні її інтересів в Україні.

Кошти перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю, укладеною між "SKODA JS a.s." та кіпрською компанією, афільованою з екснардепом.

"В подальшому одержану неправомірну вигоду через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, легалізували. У підсумку кошти опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром якої виявився екснардеп. З рахунків цієї компанії сплачували за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті потреби екснародного депутата та його родичів", – стверджують в НАБУ.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали на основі інформації, наданої правоохоронними органами Чехії, які і виявили підозрілі транзакції чеської компанії "SKODA JS a.s.".

Своєю чергою правоохоронними органами Чехії пред’явлено обвинувачення 6 працівникам компанії "SKODA JS a.s.", справа перебуває на стадії судового розгляду.

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Як повідомлялося, 22 травня 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду обвинувальний акт за звинуваченням колишнього парламентаря Мартиненка, а також Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця та Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) та "Енергоатом".

Підозрюваним інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення злочинної організації)".

Зокрема, Мартиненку та Василькову інкримінується заволодіння коштами "Енергоатому" при укладанні та виконанні контрактів з постачання обладнання для зазначеного підприємства від чеської компанії Skoda JS, укладанні та виконанні контракту між Skoda JS та компанією Bradcrest Investments SA на загальну суму 6,4 млн євро.

Крім того, Мартиненко, Перелома, Журило, Сорокін та Богданець звинувачуються у заволодінні коштами ДП "СхідГЗК" у сумі $17,28 млн шляхом неправомірного укладання та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП "СхідГЗК" через австрійську компанію-посередника Steuer und Handelsgesellschaft mbH. Однак вироку у цій справі досі немає.