Mastercard оцінив збитки через вихід з Росії у $37 мільйонів

Збиток Mastercard до оподаткування в другому кварталі становив $26 млн через припинення діяльності в Росії.

Про це йдеться у звітності компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, загальні витрати становили $33 млн і переважно були пов'язані з додатковими витратами на співробітників. Частина цих витрат була компенсована прибутком у розмірі $6 млн.

Збиток Mastercard у зв'язку з виходом із РФ за 2022 рік може скласти $37 млн, прогнозують у компанії.

Виручка Mastercard за підсумками другого кварталу збільшилася до $5,5 млрд, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року ($4,5 млрд). Чистий прибуток зріс до $2,3 млрд, що на 10% більше, ніж у другому кварталі 2021 року (з $2,1 млрд).

Збиток Mastercard до оподаткування через припинення діяльності в Росії в першому кварталі становив $4 млн. Більша частина витрат компанії була зв'язана з резервами по залишках коштів клієнтів, на які були накладені санкції.

На початку березня Mastercard заявила про зупинення роботи в Росії у зв'язку з її військовою агресією щодо України.

Із 10 березня картки Mastercard, випущені в Росії, не працюють за кордоном та не приймаються до оплати в іноземних інтернет-магазинах. На території країни такі картки продовжують працювати, оскільки операції з них опрацьовує Національна система платіжних карток.

За підсумками 2021 року Mastercard отримала близько 4% виручки з Росії.