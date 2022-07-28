Суд стягнув з "Приватбанку" $17,5 мільйона за позовом колишньої дружини Боголюбова

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення Жовтневого районного суду Дніпра про стягнення з державного "Приватбанку" на користь Олени Боголюбової (колишньої дружини Геннадія Боголюбова давнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського) грошових коштів у загальному розмірі понад $17,5 млн.

Як повідомили у пресслужбі "Приватбанку", банк категорично не згоден з таким рішенням і оскаржить його у касаційній інстанції.

"Судді апеляційного суду – Городнича В.С., Ткаченко І.Ю., Петешенкова М.Ю. – підтримали зухвале рішення райсуду Дніпра, згідно з яким кошти на депозитах пані Боголюбової не могли бути конвертовані в акції банку в результаті законної процедури бейл-ін, адже колишня дружина нібито аж ніяк не була пов'язаною зі своїм колишнім чоловіком", – заявили у пресслужбі банку.

"А ті норми законів, якими судді ну аж ніяк не змогли знехтувати, але які заважали їм ухвалити "потрібне" рішення, були визнані ними… неконституційними. Тобто судді звичайного обласного апеляційного суду, напевно уявили себе суддями не менш як Конституційного Суду", – додали у "Приватбанку".

У пресслужбі державної фінустанові зауважують, що це вже не перше ухвалене вказаними суддями рішення про стягнення десятків мільйонів з "Приватбанку", решта з них вже перебуває на перегляді у Касаційному цивільному суді та Великій Палаті Верховного Суду.

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Як повідомлялося, у квітні 2021 року Верховний Суд вже частково задовольняв касаційні скарги Національного банку (НБУ) і "Приватбанку" та скасував рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов Олени Боголюбової про стягнення з державного "Приватбанку" $15,7 млн, 1,84 млн євро та 30,4 млн грн, які були списані з її рахунків за націоналізації банку в рамках операції bail-in. Тоді суд касаційної інстанції вирішив передати цю справу на новий розгляд до апеляційного суду.

Тоді Верховний Суд вказував, що суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що Олена Боголюбова не є пов'язаною з "Приватбанком" особою, не розглянувши при цьому рішення комісії НБУ від 13 грудня 2016 року, якою її і було визнано пов'язаною з банком особою.

Нагадаємо, операція bail-in, яка була проведена під час націоналізації "Приватбанку" у грудні 2016 року, передбачала фактично списання боргів банку перед низкою кредиторів (у т.ч. пов'язаними особами та власниками євробондів) на загальну суму близько 29,4 млрд грн. Після завершення bail-in Мінфін викупив "Приватбанк" у Фонду гарантування вкладів за 1 грн та докапіталізував на 155 млрд грн.