Рада прийняла закон про особливі гарантії для громадян Польщі

Верховна Рада прийняла закон "Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України".

За прийняття відповідного президентського законопроєкту №7550 у другому читанні проголосували 283 народних депутати, свідчать дані на сайті парламенту.

Закон надає право громадянам Польщі та членам їх родин легально перебувати на території України впродовж 18 місяців, вчитися у навчальних закладах, здійснювати господарську діяльність, отримувати медичну допомогу, працевлаштовуватися, отримувати окремі соціальні виплати тощо.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про особливий статус для громадян Польщі. Документ передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних до встановлених в ухваленому 12 березня 2022 року польському законі "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".