Збитки лісам України за пів року війни перевищили 180 мільярдів, – Мінприроди

За пів року розв’язаної Росією війни в Україні постраждало майже 3 млн га лісів, що становить третину її лісового фонду, а збитки, завдані рослинному світу та лісам, зросли орієнтовно до 183 млрд грн

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Кількість лісових пожеж зросла в рази. Якщо у 2021 році у нас була лише 1 масштабна пожежа, тобто на території більше 5 га, то за поточні півроку ми вже фіксуємо більше 100 таких випадків. Це результат ракетних обстрілів, вибухів мін", – сказав Стрілець.

При цьому він зазначив, що часто виїзд пожежних бригад неможливий через загрозу життю.

За його даними, 20% природоохоронних територій України вражені війною, під окупацією перебувають 8 заповідників та 12 національних парків.

Серед прикладів окупованих заповідних земель, що знаходяться під загрозою знищення, Стрілець відзначив острів Джералгач, біля якого тепер масово гинуть на мінах дельфіни, Кінбурнську косу з дикими орхідеями та рожевими фламінго, заповідник "Асканія Нова", національний парк "Святі гори", який вже на 80% знищено.

Раніше повідомлялося, що Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України оцінює завдані природі збитки внаслідок військової агресії РФ за півроку повномасштабної війни, розраховані за новими методиками, у 962 млрд грн.