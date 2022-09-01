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Зеленський закликав нового прем’єра Ізраїлю запровадити санкції проти Росії

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Зеленський закликав нового прем’єра Ізраїлю запровадити санкції проти Росії
Україна сподівається на приєднання Ізраїлю до антиросійських санкцій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив за підсумками телефонної розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом, йдеться у дописі голови держави у Twitter.

"Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ", – написав Зеленський.

Своєю чергою Яір Лапід за результатами розмови висловив сподівання на закінчення розв’язаної Росією війни в Україні.

"Ізраїль та Україну пов’язують давні зв’язки. Сподіваємося, що війна скоро закінчиться, а українці будуть жити в мирі та добробуті", – йдеться у повідомленні голови ізраїльського уряду в Twitter.

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