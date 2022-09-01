ЄБРР спрямував додаткові 99 мільйонів євро на підтримку ліквідності "Укрзалізниці"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вніс зміни до угоди щодо чинного проєкту електрифікації залізничної ділянки Долинська Миколаїв Колосівка, що дозволить додатково направити частину кредиту ЄБРР у обсязі 98,5 млн євро на забезпечення ліквідності для фінансування критично важливих потреб АТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Відповідні документи підписали 1 вересня міністр фінансів Сергій Марченко, директор ЄБРР у ​​країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне та голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Перепрофільована частина кредиту ЄБРР буде забезпечена гарантією уряду Франції або іншої країни G7.

"Ми вдячні Європейському банку реконструкції та розвитку за вагому фінансову підтримку нашої держави. На тлі відкритої військової агресії Російської Федерації проти України "Укрзалізниця" продовжує виконувати важливі гуманітарні функції з евакуації цивільного населення із регіонів, які перебувають під обстрілами. Разом з тим пошкодження та руйнування залізничної інфраструктури, втрата рухомого складу "Укрзалізниці" негативно впливають на забезпечення безперебійної роботи товариства. Тому збільшення кредиту ЄБРР на підтримку ліквідності "Укрзалізниці" дозволить підтримати стабільність її роботи в умовах війни", – зазначив Марченко.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР дозволив направити 50 млн євро кредиту на підтримку ліквідності "Укрзалізниці". Таким чином загальний обсяг кредиту ЄБРР на ліквідність компанії сягнув 148,5 млн євро.