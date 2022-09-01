Єврокомісія не очікує зниження цін на газ до зими 2024 року

Високі ціни на газ у Європі триматимуться, ймовірно, до 2024 року, тому Єврокомісія приділяє особливу увагу європейському попиту на газ.

Про це заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ціни на газ дуже волатильні. Ми вважаємо, що ціни залишаться на високому рівні протягом усієї зими, і що вони знизяться у 2024-2025 роках", – сказав Макфі.

За його словами, у зв'язку з коливаннями цін у Єврокомісії роблять максимум можливого для управління попитом на газ з метою пом'якшувати ефект від високих тарифів для громадян та підприємств.

"Ми знаходимося в цілком винятковій ситуації. Пропозиція не відповідає попиту. Ось чому ми робимо акцент на управлінні попитом. Потрібно скорочувати використання викопних джерел енергії. Потрібно також посилювати інвестиції у відновлювані види енергії. Все це є частиною плану REPowerEU", – сказав Макфі.

Він нагадав, що всі країни ЄС погодили цей план скорочення залежності від РФ у сфері енергопостачання. Поставлено мету скоротити майбутньої зими попит на газ на 15%. ЄК контактує з усіма державами-членами при реалізації цього плану. І країни ЄС мають надавати відповідні звіти Єврокомісії. Перший такий звіт очікують 15 жовтня.

Представник ЄК також зазначив, що санкції ЄС щодо РФ не торкаються газу, тому вони не можуть позначатися на пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.