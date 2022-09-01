Надходження держбюджету від розмитнення автівок зросли у серпні у 2 рази, – нардеп

У серпні в Україну завезли 36 318 транспортних засобів, що втричі більше, ніж у липні, коли в країну завезли 13 584 авто.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Він додав, що від розмитнення авто у серпні надійшло 3,6 млрд грн порівняно із 1,72 млрд грн у липні.

Нардеп уточнив, що легкових авто у серпні завезли 18 772 штук, сплативши до держбюджету 2,43 млрд грн.

"По вартості авто: до $6 тис. – 8 538 штук (або 45% від всіх), $6-10 тис – 3 990 штук, $10-30 тис – 4 527 штук, від $30 тис. – 1 717 штук", – написав Железняк.

Він додав, що також завезли 1 275 вантажівок та мікроавтобусів, сплативши у бюджет 257 млн грн, а також 11 102 мотоциклів, сплативши 65 млн грн.

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Як повідомлялося, що впродовж квітня-червня в Україну без сплати мит та акцизу заїхало 236 792 автівки. Загальна сума наданої пільги становила 26,1 млрд грн.

6 квітня набув чинності прийнятий Верховною Радою закон, яким було звільнено від ввізного мита та ПДВ імпорт товарів в Україну для бізнесу, а також повністю звільнено від оподаткування імпорт транспортних засобів громадянами. Водночас сплачувався лише збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пізніше, 21 червня Верховна Рада вирішила з 1 липня повернути мита та податок на додану вартість на імпортні товари, зокрема автівки. Відповідний закон 30 червня підписав президент Володимир Зеленський.