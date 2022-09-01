Росія виділить Білорусі $2 мільярди на імпортозаміщення, – Лукашенко
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Росія виділяє Білорусі $2 млрд на спільні проекти з імпортозаміщення.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає російський Інтерфакс.
"У нас буде безліч проектів з РФ. Починаючи з військово-стратегічних та закінчуючи земними. Спільні проекти з імпортозаміщення величезні, зараз під $2 млрд Росія виділяє нам на ці спільні проекти", – сказав Лукашенко.
За його словами, таких "проектів буде безліч".
Як повідомлялося, раніше влада Росії надала Білорусі відстрочку на рік із виплати кредиту на суму понад $1 млрд.
Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко неодноразово просив Владіміра Путіна про надання нових кредитів. Водночас РФ вже є найбільшим кредитором Білорусі.
За даними білоруського Мінфіну, станом на 2020 рік державний борг Білорусії становив $21 млрд.