Росія виділить Білорусі $2 мільярди на імпортозаміщення, – Лукашенко

Росія виділяє Білорусі $2 млрд на спільні проекти з імпортозаміщення.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає російський Інтерфакс.

"У нас буде безліч проектів з РФ. Починаючи з військово-стратегічних та закінчуючи земними. Спільні проекти з імпортозаміщення величезні, зараз під $2 млрд Росія виділяє нам на ці спільні проекти", – сказав Лукашенко.

За його словами, таких "проектів буде безліч".

Як повідомлялося, раніше влада Росії надала Білорусі відстрочку на рік із виплати кредиту на суму понад $1 млрд.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко неодноразово просив Владіміра Путіна про надання нових кредитів. Водночас РФ вже є найбільшим кредитором Білорусі.

За даними білоруського Мінфіну, станом на 2020 рік державний борг Білорусії становив $21 млрд.