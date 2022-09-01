Мінекономіки планує приватизувати 150 держпідприємств до кінця року

У рамках "малої приватизації" у 2022 році держава планує знайти власників для 150 підприємств та залучити 1-2 млрд грн до держбюджету. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України.

Про це в рамках національного телемарафону заявила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"У вересні в Україні стартує нова хвиля малої приватизації. Наша стратегія стабільна – зменшувати роль держави в управлінні підприємствами. Цим ми також акумулюємо економічні ресурси для пришвидшення нашої перемоги. Приватизація допоможе пожвавити ділову активність, відкриє шлях до інвестування, забезпечить українців робочими місцями. Сьогодні понад 3 тис. підприємств знаходяться в державній власності, із них 1800 не ведуть господарської діяльності. Очікуємо, що нові приватні власники зможуть їх перезапустити", – зазначила Свириденко.

У рамках малої приватизації 2022 року держава знайде інвесторів для 150 підприємств та залучить 1-2 млрд грн до державного бюджету, які будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Торги стартуватимуть з балансової вартості активу, а остаточна ціна буде визначена під час аукціону. Серед найбільш перспективних об’єктів на приватизацію – комбінати хлібопродуктів та спиртові заводи.

"Саме з них стартує мала приватизація, вже оголошені перші аукціони. Список приватизаційних активів буде доповнюватися тими підприємствами, які наразі перебувають в управлінні міністерств", – сказала Свириденко.

Вона також нагадала, що "мала приватизація" тепер буде відбуватися за новими правилами, відповідно до законодавчих змін.

"Нові правила визначають, що приватизуються цілісні майнові комплекси. При цьому кредитори отримують гарантії повернення своїх коштів. Скорочено терміни проведення приватизації. Це важливо для потенційних власників. Також зберігаємо усі дозволи та ліцензії єдиних майнових комплексів для нових власників. Зростають гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися одразу після проведення аукціону. Це унеможливить спроби через суди затягувати приватизаційний процес. У результаті ми отримаємо ефективного власника, який збереже профіль підприємства, робочі місця, інвестує кошти та розвиватиме бізнес", – додала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що починаючи з вересня уряд України відновить приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану та розблокована з ухваленням законопроекту №7451.

Наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.