Україна розширить співпрацю з Польщею у сфері кібербезпеки

Україна поглиблює співпрацю з Польщею у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України за результатами зустрічі заступника голови Держспецзв’язку Олександра Потія із командувачем Військ оборони кіберпростору Польщі Каролем Молендою.

Це перша зустріч сторін, спрямована на реалізацію меморандуму про взаєморозуміння у сфері кіберзахисту, підписаного 22 серпня між урядами України та Польщі.

Під час зустрічі обговорювалася роль кожного органу в системах оборони країн, їхня сферу діяльності та зони відповідальності, роботу українських та польських команд реагування на кіберінциденти, а також загальна екосистема кібербезпеки та платформ обміну інформацією.

"Експертний досвід, який має у своєму розпорядженні Україна, є неоціненним для спільної побудови та розвитку можливостей у сфері активного захисту від кіберзагроз", – зазначив Моленда.

"Об’єднання кіберпотенціалів Польщі та України, безсумнівно, принесе користь обом нашим державам та народам. Це дозволить нам побудувати безпечний кіберпростір, разом протистояти кіберагресії", – підкреслив у свою чергу Потій.

Як зазначається, співпраця України та Польщі щодо протидії загрозам у кіберпросторі та побудові надійного захисту від кібератак буде й надалі поглиблюватися. Це й обмін інформацією та досвідом, і проведення спільних навчань, тренінгів, консультацій, а також інші заходи, які дозволять підсилити кіберспроможність обох країн.

"Ми розпочинаємо напрацювання конкретних планів для вирішення нових завдань і досягнення нових результатів. Будемо наповнювати українсько-польський меморандум конкретними проєктами та програмами", – зазначив Потій.