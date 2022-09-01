Україна цього року може експортувати до 70 мільйонів тонн зерна та олійних культур, – Висоцький

У поточному маркетинговому році Україна зможе експортувати близько 65-70 млн тонн зернових та олійних культур.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час пресконференції 1 вересня, передає Укрінформ.

"У поточному маркетинговому році ми маємо можливість експортувати близько 65-70 млн тонн (аграрної продукції, – ред.) із урахуванням залишків минулорічного врожаю", – сказав Висоцький.

Він зазначив, що для цього Україні потрібно щомісяця експортувати 5-6 млн тонн зернових та олійних. Досягнення таких показників є ціллю Міністерства. Зокрема, відомство наразі співпрацює з міжнародними партнерами для збільшення обсягів аграрного експорту залізницею.

Висоцький додав, що залишки врожаю 2021 року наразі становлять 22 млн тонн. При цьому щороку на внутрішнє споживання в Україні потрібно близько 20 млн тонн зернових та олійних.