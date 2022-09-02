В Іспанії до кінця року дозволили безкоштовно їздити залізницею
Про це повідомляє The Guardian, передає Європейська правда.
Схема діятиме до 31 грудня й покликана допомогти пасажирам приміських поїздів упоратися з інфляцією.
Пасажири можуть отримати залізничний проїзний через програму національної залізничної мережі Renfe або на залізничних станціях.
Вони повинні вказати пункт призначення та внести депозит у розмірі 10 євро для приміських ліній та 20 євро для поїздок на середні відстані, після чого QR-код у додатку слугуватиме квитком.
Депозит буде повернуто наприкінці року, якщо власник квитка здійснив не менше ніж 16 поїздок до зазначеного пункту призначення.
Квиток поширюється на всі пункти призначення у тій самій зоні, що й зазначена станція.
Ті, хто прибув до Іспанії з інших країн, можуть зареєструватися, використовуючи номер свого паспорта. Для них програма теж принесе можливість зекономити.