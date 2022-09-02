США заборонили продаж промислових відеочіпів AMD та Nvidia в Китай та Росію
Про це повідомляє The New York Times, передає AIN.
Нові обмеження стосуються промислових моделей чіпів відеоприскорювачів. У Nvidia під заборону потраплять чіпи із серії A100 та H100, а в AMD – Instinct MI250. Такі чіпи широко використовуються в найбільших суперкомп’ютерах для запуску нейромереж, розпізнавання мови та об’єктів на фотографіях.
Ці технології часто використовують у військових цілях, включно з розробкою нової зброї та збором розвідданих. Китай уже використовував подібні системи для спостереження за мусульманськими меншинами країни.
Крім того, як повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, масштаб обмежень уряду США виходить за межі Nvidia та AMD. Інші компанії, які виробляють інструменти або програмне забезпечення для проектування, також отримали листи з попередженням про нові обмеження.
Найбільший виробник графічних процесорів, компанія Nvidia заявила, що федеральний уряд тепер вимагатиме від неї отримання експортних ліцензій на продаж двох чіпів, які використовуються з серверними системами в центрах обробки даних. Урядовці США заявили, що нова вимога буде усунути ризик того, що ці продукти можуть бути використані або перенаправлені для військового використання в Китаї та Росії.
Nvidia не продає свої товари в Росії, проте має багато клієнтів у Китаї. Вихід із цього ринку, хай навіть лише зі сфери високотехнологічних прискорювачів може привести до збитків у $400 млн. В AMD вважають, що нові обмеження не вплинуть на бізнес компанії, оскільки оборот компанії на цьому ринку досить незначний.
Продаж товарів військового/подвійного призначення до Росії вже давно заборонений у всьому цивілізованому світі. Проте росіяни все одно потребують високотехнологічних елементів й часто використовують побутову/цивільну техніку для комплектації свого озброєння.
Ще в червні 2022 року агенти ФБР і Департаменту торгівлі США почали зв’язуватись з американськими технологічними компаніями, щоб дізнатися походження комп’ютерних чіпів, знайдених в дронах та іншій зброї, яку Росія використовує на війні в Україні.
Нові обмеження лише посилюють контроль за цим ринком, все більше відрізаючи Росію від технологічного озброєння, оскільки власних виробництв країна не має.