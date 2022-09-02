США заборонили продаж промислових відеочіпів AMD та Nvidia в Китай та Росію

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові обмеження на продаж промислових відеочіпів AMD та Nvidia до Китаю та Росії.

Про це повідомляє The New York Times, передає AIN.

Нові обмеження стосуються промислових моделей чіпів відеоприскорювачів. У Nvidia під заборону потраплять чіпи із серії A100 та H100, а в AMD – Instinct MI250. Такі чіпи широко використовуються в найбільших суперкомп’ютерах для запуску нейромереж, розпізнавання мови та об’єктів на фотографіях.

Ці технології часто використовують у військових цілях, включно з розробкою нової зброї та збором розвідданих. Китай уже використовував подібні системи для спостереження за мусульманськими меншинами країни.

Крім того, як повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, масштаб обмежень уряду США виходить за межі Nvidia та AMD. Інші компанії, які виробляють інструменти або програмне забезпечення для проектування, також отримали листи з попередженням про нові обмеження.

Найбільший виробник графічних процесорів, компанія Nvidia заявила, що федеральний уряд тепер вимагатиме від неї отримання експортних ліцензій на продаж двох чіпів, які використовуються з серверними системами в центрах обробки даних. Урядовці США заявили, що нова вимога буде усунути ризик того, що ці продукти можуть бути використані або перенаправлені для військового використання в Китаї та Росії.

Nvidia не продає свої товари в Росії, проте має багато клієнтів у Китаї. Вихід із цього ринку, хай навіть лише зі сфери високотехнологічних прискорювачів може привести до збитків у $400 млн. В AMD вважають, що нові обмеження не вплинуть на бізнес компанії, оскільки оборот компанії на цьому ринку досить незначний.

Продаж товарів військового/подвійного призначення до Росії вже давно заборонений у всьому цивілізованому світі. Проте росіяни все одно потребують високотехнологічних елементів й часто використовують побутову/цивільну техніку для комплектації свого озброєння.

Ще в червні 2022 року агенти ФБР і Департаменту торгівлі США почали зв’язуватись з американськими технологічними компаніями, щоб дізнатися походження комп’ютерних чіпів, знайдених в дронах та іншій зброї, яку Росія використовує на війні в Україні.

Нові обмеження лише посилюють контроль за цим ринком, все більше відрізаючи Росію від технологічного озброєння, оскільки власних виробництв країна не має.