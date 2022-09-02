Судно з українською кукурудзою сіло на мілину в Босфорі (оновлено)

Вантажне судно Lady Zehma, на якому 3,3 тис. тонн української кукурудзи, сіло на мілину в Стамбулі, зупинивши рух протокою Босфор.

Про це повідомляє Reuters.

Офіс губернатора Стамбула та судноплавна компанія повідомили, що 173-метрове судно через неможливість рухатися протокою було поставлено на якір.

Носова частина перебуває приблизно за 150 метрів від берега в районі Бебек.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Берегова охорона вживає належних заходів безпеки.

Пізніше Reuters повідомив, що вантажне судно відбуксирували на якірну стоянку в Стамбулі. Також турецька державна телерадіокомпанія TRT Haber повідомила, що рух у протоці Босфор відновлено.

Раніше у Спільному координаційному центрі, який базується в Стамбулі, повідомили, що Lady Zehma отримала дозвіл на вихід з українського Чорноморська для перевезення до Равенни (Італія) 3 тис. тонн кукурудзи.