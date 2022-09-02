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Шольц заперечив можливість повної відмови Німеччини від російського газу

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Шольц заперечив можливість повної відмови Німеччини від російського газу
Німеччина не може повністю відмовитися від російського газу навіть попри російське повномасштабне вторгнення в Україну та ненадійність Москви як постачальника.

Як пише Welt, про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає "Європейська правда".

"Таке (відмова від газу з Росії) не робиться самостійно, я не вважаю, що це аж так відповідально", – заявив Шольц під час зустрічі з громадянами в місті Ессен.

Він водночас додав, що Німеччина достатньо підготовлена на випадок повного відключення газу з Росії. "Навіть якщо ситуація буде непроста, ми, скоріш за все, пройдемо зиму", – запевнив глава федерального уряду.

Шольц пояснив, що в разі повної відмови від російського газу ситуація в Німеччині буде надто складною, але це не означає, що Берлін не повинен шукати альтернативні джерела блакитного палива – приміром, скраплений природний газ чи поставки через південь Європи.

Так, у четвер Німеччина оголосила, що зафрахтує додатковий плавучий термінал для імпорту зрідженого природного газу, окрім чотирьох, які вона вже встановила, щоб спробувати замінити газопостачання з Росії.

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Як повідомлялося, 31 серпня "Газпром" припинив постачання газопроводом "Північний потік" для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Ремонт триватиме до 04:00 3 вересня.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, раніше уряд Канади попри санкції вирішив повернути відремонтовану турбіну для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини. За даними канадських ЗМІ, уряд країни у вигляді винятку із запроваджених проти Росії санкцій дозволив німецькій Siemens Energy ремонтувати турбіни для "Північного потоку" протягом ще двох років.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Пізніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

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