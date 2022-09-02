Суд передав АРМА активи виробника засобів "Ушастий нянь" вартістю 2 мільярди (оновлено)

В АРМА передали арештовані активи підприємства на Вінниччині, що займається виготовленням побутової хімії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Йдеться про корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукцію і сировину на понад 500 млн грн.

Зазначається, що кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації.

"Встановлено, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію, діючи в інтересах російських власників. Не маючи на це законних підстав, вони хотіли вивезти її, використовуючи символіку Червоного Хреста", – наголосили прокурори.

Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. Також опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн.

Правоохоронці не уточнюють назви, чиї активи були арештовані, водночас, за даними liga.net, йдеться про "Вінницяпобутхім", яка виготовляє популярні засоби для прання "Ушастий нянь". Її власником є російський олігарх, член партії "Єдина Росія" Володимир Плесовських.

Компанія "Невська косметика", що належить Плесовських, придбала "Вінницяпобутхім" у 2006 році.