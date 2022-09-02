Shell виходить із проєкту "Сахалін-2" та обмірковує позов до РФ

Британсько-нідерландська Shell залишає проєкт зі зрідження газу "Сахалін-2", не погодившись із перереєстрацією компанії-оператора у російській юрисдикції.

Про це повідомляє "Комерсант".

Водночас у Shell зазначили, що "залишають за собою всі свої законні права" як акціонера колишнього оператора Sakhalin Energy. Очевидно, йдеться про потенційне звернення Shell до суду штату Нью-Йорк з позовом про компенсацію вартості її частки в "Сахаліні-2", яку компанія оцінювала в $1,6 млрд, та втраченої вигоди.

При цьому юристи опитані виданням сумніваються, що Росія виконуватиме рішення американського суду, а сам позов може затягтися на десятиліття.

Так, Shell, яка володіє 27,5% акцій ЗПГ-проєкту "Сахалін-2", офіційно повідомила уряд РФ, що не має наміру входити до складу нового оператора проєкту – ТОВ "Сахалінська енергія".

Ця компанія була створена розпорядженням уряду і почала роботу оператором 19 серпня. При цьому акціонери до 5 вересня мали підтвердити свій намір залишитися в проєкті.

Наразі свої частки в операторі зберегли "Газпром" (50% плюс одна акція), а також японські Mitsui (12,5%) та Mitsubishi (10%).

У такий спосіб, Shell стала єдиним акціонером, який вийшов із проєкту. Тепер пакет компанії буде продано урядом РФ протягом чотирьох місяців за ціною, призначеною незалежним оцінювачем.

Потім сума продажу буде зарахована на рахунок Shell в РФ, але тільки після відрахування з неї суми компенсації "екологічної та іншої" шкоди, яку Shell могла завдати під час реалізації проєкту (наявність збитків та його розмір уряду РФ ще слід визначити).

Найближчим часом Shell ризикує втратити і контракт із Sakhalin Energy на отримання 1 млн тонн ЗПГ на рік, оскільки новий російський оператор просить від контрагентів підтвердити колишні угоди.

Як повідомлялося, компанія Shell у звітності за перший квартал 2022 року визнала витрати від виходу з російських активів на рівні $3,9 млрд після сплати податків.

Пізніше Shell вийшла зі статутного капіталу спільного підприємства з "Газпром нєфтью" – ТОВ "Гидан енерджі", що реалізує проєкт "Єнісей" на Гидані (північ Красноярського краю).

Раніше Shell plc оголосила про свій намір поетапно вийти зі всіх російських вуглеводневих проєктів, включаючи нафту, нафтопродукти, газ та скраплений природний газ. Компанія повідомляла, що має намір вийти із спільних підприємств із "Газпромом", включаючи 27,5% у проєкті "Сахалін-2", СП з "Газпром нафтою" - Salym Petroleum Development та "Гидан енерджі", а також припинити участь у проєкті газопроводу "Північний потік-2".

Також російський "Лукойл" та Shell оголосили про підписання угоди, згідно з якою російська компанія купує мережу з понад 400 АЗС під брендом Shell в РФ, а також завод з виробництва мастильних матеріалів у Тверській області.