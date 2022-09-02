Імпорт пального збільшився за пів року у 12 разів, – Мінекономіки

Якщо в березні Україна імпортувала 58,8 тис. тонн бензину, дизпалива та скрапленого газу, то в серпні цей показник сягнув 709,5 тис. тонн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінекономіки.

За її словами, після ударів РФ по паливній інфраструктурі Україна була критично залежна від імпорту нафтопродуктів. Тому уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону.

"Визначили пріоритетність в’їзду автотранспорту з нафтопродуктами до України, забезпечили позачергове оформлення пального на кордонах, передбачили компенсацію збитків через воєнні дії, впровадили страхування залізничних та автоцистерн, а також суден інших країн, які транспортують пальне.

Ще на початку повномасштабної війни скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%. Також призупинили регулювання цін на пальне, щоб дати можливість операторам швидше поповнювати свої запаси. Все це в комплексі дало можливість наростити обсяги імпорту в 12 разів", – заявила Свириденко.

Зазначається, що в березні Україна імпортувала 58,8 тис. тонн пального, у травні – 380,8 тис. тонн, у серпні – 709,5 тис. тонн.

За словами міністерки, сьогодні немає ажіотажного попиту на пальне, на АЗС відсутні черги, а ціни не демонструють тенденції до стрімкого зростання.

"За прогнозами споживання у вересні-грудні щомісяця Україні потрібно 500-550 тис. тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дозволяє в повній мірі забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту", – наголосила Свириденко.

Вона також зазначила про переорієнтацію імпорту пального в західному напрямку, яка сталася після російського вторгнення.

Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива Україна отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща.