Обсяг готівки в обігу зріс з початку року на 60 мільярдів, – Нацбанк

Обсяг готівки в обігу в Україні за січень-серпень 2022 року зріс на 9,6%, або на 60,4 млрд грн до 688 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Станом на 1 вересня 2022 року в готівковому обігу України перебуває готівки на загальну суму 688 млрд грн, зокрема банкнот – 682,7 млрд грн (2,9 млрд шт) та монет – 5,3 млрд грн (14,1 млрд шт.)", – йдеться у повідомленні.

Отже, зазначається, що на одного жителя України припадає 72 банкноти та 166 монет.

У Нацбанку нагадали, що 2 вересня гривня святкує свій 26-ий день народження. Понад чверть століття тому розпочалася грошова реформа і в Україні з’явилася власна національна грошова одиниця.

На сьогодні в обігу перебуває вже четверте покоління гривні, що відрізняється удосконаленим дизайном та посиленим комплексом захисних елементів, зокрема оптично-змінних для зручного і простого візуального контролю громадянами.