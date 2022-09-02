Україна експортувала з морських портів понад 1,7 мільйона тонн агропродукції, – Мінінфраструктури

Із 1 серпня, коли стартувала реалізація "зернової ініціативи", із портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" було відправлено 1,72 млн тонн агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Загалом упродовж серпня із розблокованих портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані в 18 країнах світу.

За словами міністра Олександра Кубракова, за цей же час через Дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – близько мільйона тонн, а автотранспортом – понад 600 тис. тонн.

"Очікуємо уже у вересні вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менше 3 млн тонн продукції. Усіма видами транспорту плануємо експортувати не менше 8 млн тонн", – зазначив він.

Усього в серпні через розблоковані та Дунайські порти, залізницею та автотранспортом було експортовано близько 5 млн тонн агропродукції. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".