Україна експортувала з морських портів понад 1,7 мільйона тонн агропродукції, – Мінінфраструктури
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Загалом упродовж серпня із розблокованих портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані в 18 країнах світу.
За словами міністра Олександра Кубракова, за цей же час через Дунайські порти експортовано майже 1,6 млн тонн, залізницею – близько мільйона тонн, а автотранспортом – понад 600 тис. тонн.
"Очікуємо уже у вересні вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менше 3 млн тонн продукції. Усіма видами транспорту плануємо експортувати не менше 8 млн тонн", – зазначив він.
Усього в серпні через розблоковані та Дунайські порти, залізницею та автотранспортом було експортовано близько 5 млн тонн агропродукції. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".