"Укравтодор" планує позичати гроші на ремонт доріг під час війни

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розглядає можливість залучення додаткового фінансування на ремонт автодоріг у поточному році.

Про це перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо всі можливі варіанти, це, зокрема, і кредитні, і грантові кошти. Ведемо переговори з нашими європейськими партнерами і не лише з ними про залучення коштів із різних джерел. Поки говорити про якісь конкретні рішення та проекти рано, але гадаю, що вже за місяць ми зможемо предметно озвучити фінальну стадію переговорів та суми, які зможемо залучити до кінця цього року", – сказав перший заступник голови "Укравтодору".

Він зазначив, що навіть після отриманої згоди кредиторів на відстрочку виплат за розміщеними раніше євробондами міжнародні партнери готові йти назустріч у питаннях залучення "Укравтодором" додаткового фінансування.

"Навіть у мирному житті це звичайні практики як у державному, так і у приватному секторі. У нас форс-мажор, триває найбільша війна на європейському континенті, тому нам йдуть назустріч. І реструктуризація дозволить нам легше переносити те, що сьогодні відбувається. Маю на увазі – з фінансової точки зору", – наголосив він.

Як повідомлялося, 11 серпня "Укравтодор", який розмістив у червні минулого року під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн з погашенням у 2028 році зі ставкою 6,25%, отримав згоду власників цих паперів на відстрочку виплати відсотків за ними та перенесення строку їхнього погашення на два роки.

Крім того, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг замість підтримки ЗСУ.