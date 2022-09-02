МОМ: 44% працездатних переселенців в Україні не мають доходів

Майже половина внутрішньо переміщених осіб - 44% - працездатного віку зараз не отримують доходу.

Про це свідчать результати дослідження Міжнародної організації з міграції.

Зазначається, що лише одна третина опитаних вказали заробітну плату як основне джерело доходу після переміщення, а 24% зазначили, що покладаються на державну підтримку.

"Як наслідок, більшість переміщених домогосподарств вдалися до таких заходів, як скорочення видатків (70%), включно з витратами на харчі, а третина – взяла позику", – зазначили в МОМ.

В організації наголосили, що з наближенням осені та зими житлові умови переселенців викликають дедалі більше занепокоєння. Так, 22% переміщених осіб серед опитаних МОМ зазначили, що їхнє житло не придатне до зимових реалій в Україні.

Понад третина опитаних не мають можливості переїхати у прийнятне житло переважно через брак коштів. 30% серед ВПО, що знайшли прихисток у селах (близько 2 млн осіб), не мають доступу до медичних послуг.

Найнагальніші потреби є сталими по всій Україні – це фінансова допомога, ліки та матеріали для ремонту і будівництва.

За даними МОМ, грошової допомоги потребують близько 60% переселенців, осіб, що повернулися, а також тих, хто залишався у своїх домівках.

Загалом, станом на 23 серпня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становить 6,9 млн.