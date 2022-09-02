Російський "Сбєрбанк" закрив угоду про вимушений продаж дочірнього банку в Казахстані

Російський "Сбєрбанк" продав дочірній банк у Казахстані національному керуючому холдингу "Байтерек".

Як повідомили у найбільшій російській фінустанові, угоду вже закрито, вона завершена "на взаємно прийнятних фінансових умовах", пише Інтерфакс.

"Угода дозволить банку відновити в повному обсязі активні операції, залучення депозитів та проведення платежів, а також продовжити розвиток продуктів та послуг для населення та бізнесу. Найближчим часом планується проведення ребрендингу "Сбєрбанку Казахстан", – йдеться у повідомленні.

"Сбєрбанк" раніше повідомляв, що ухвалив рішення про вимушений вихід з казахстанського ринку через санкції ЄС та США.

"Байтерек" – державна казахстанська установа, діяльність якої спрямована на підтримку підприємництва, розвиток агропромислового комплексу та забезпечення населення країни житлом.

Як повідомлялося, Національний банк України після початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого 2022 року відкликав банківську ліцензію та ліквідував "Міжнародний резервний банк" (українську "дочку" "Сбєрбанку"). Згідно з указом президента Володимира Зеленського, примусово вилучаються 100% акцій українського "МР банку", що належать "Сбєрбанку Росії".

У відповідь "Сбєрбанк" заявив про плани оскаржити це рішення у арбітражі.