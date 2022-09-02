Російські банки отримали за пів року $25 мільярдів збитку

За підсумками першого півріччя 2022 року збитки російського банківського сектора досягли 1,5 трлн рублів (близько $25 за поточним курсом).

Про це перший заступник голови правління Центробанку РФ Дмитро Тулін повідомив агентству РБК.

Це перше розкриття інформації про наслідки розв’язаної Росією війни проти України для місцевих банків, оскільки у березні ЦБ РФ дозволив російським банкам засекретити фінансову звітність.

Як розповів Тулін, одна чверть банків за підсумками першого півріччя 2022 року виявилася збитковою (близько 82 банків із 329 діючих на 1 червня). Більшість із них – великі банки.

Водночас Тулін вважає, що російські банки обійшлися "малою кров'ю". Він нагадав, що у 2021 році сектор показав рекордний чистий прибуток у 2,4 трлн руб., крім того, банки мають запаси капіталу. Станом на 1 січня ЦБ РФ оцінював його в 7 трлн руб.