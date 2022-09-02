Кабмін ініціював санкції проти доньок Путіна

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 2 вересня, схвалив пропозицію до Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій щодо 99 фізичних та 178 юридичних осіб.

Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі, а також доньок Владіміра Путіна, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Крім того, обмеження пропонується запровадити щодо низки інших російських і білоруських компаній та громадян, які сприяли агресії РФ проти України та допомагали Росії обходити застосовані проти неї санкції.

"До прикладу, передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФ для обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу", – зазначається у повідомленні.

Також пропонується застосувати санкції до групи компаній "Царьград", що поширює проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора.

В Мінреінтеграції визнали, що проти всіх цих осіб вже запроваджені санкції США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів запропонува Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити санкції проти патріарха Кіріла та низки російських пропагандистів, пов’язаних з Російською православною церквою.