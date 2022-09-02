Кабмін схвалив угоду про економічне співробітництво з Австрією
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Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди між урядами України та Австрії щодо економічної співпраці в розвитку проектів.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 2 вересня.
"Схвалено проєкт рамкової угоди між урядом України та урядом Республіки Австрія про економічне співробітництво у розвитку проєктів", – написав Мельничук.
Угода спрямована на поглиблення взаємовигідного довгострокового співробітництва у сфері інвестицій, інновацій та реалізації економічних проєктів, особливо в галузі медичних технологій та закладів охорони здоров’я.