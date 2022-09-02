Кабмін виділив 14 мільйонів на гранти для створення садів та виноградників

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 14,53 млн грн із резервного фонду держбюджету в рамках бюджетної програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу", кошти підуть на видачу мікрогрантів для створення або розвитку садів, виноградників та вирощування ягід.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 2 вересня.

"Виділено в межах загального обсягу коштів, установленого розпорядження Кабміну від 21 червня 2022 року "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання грантів з метою створення або розвитку бізнесу", Міністерству економіки 14,53 млн грн за бюджетною програмою "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" для надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства", – написав Мельничук.

Раніше, у середині серпня, на аналогічні цілі уряд спрямував 29 млн грн.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 21 червня затвердив дві програми безповоротних грантів у аграрній сфері для проєктів зі створення садів та будівництва теплиць.

Гранти на розвиток теплиць дозволяють аграріям залучити до 7 млн грн. фінансування, під закладку садів – до 10 млн грн. На закладку 1 га саду надаватиметься до 400 тис. грн, що відповідає приблизно 70% середньої вартості їхньої висадки. Загалом за цією програмою держава профінансує 16 млрд грн.

Одержувачами безповоротних мікрогрантів для розвитку або створення нових об'єктів садівництва, вирощування ягід, виноградарства та тепличного господарства можуть бути приватні підприємці, аграрні компанії та фермерські господарства, які мають у власності або оренді землю на строк не менше 25 років.