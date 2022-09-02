Ціни на газ у Європі впали за тиждень на 36%

Спотова ціна газу в Європі у п’ятницю продовжує знижуватися.

Вартість найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures в ході торгів знизилася на 9% – до 221 євро за МВт-год або приблизно $2280 за тисячу кубометрів, в ході торгів ціна опускалася до $2100 за тис. куб. м.

З 26 серпня, коли спотова ціна газу у Європі сягнула максимальних з березня цього року 346,5 євро за МВт-год, вона впала на 36%.

Як повідомлялося, біржові ціни на газ у Європі різко зросли після того, як російський "Газпром" оголосив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності.

Однак, за даними Єврокомісії, закачування газу у сховища в Європі відбувається з випередженням плану – вони вже заповнені на 80%, на два місяці раніше запланованого терміну.