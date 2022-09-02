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Норвегія на два роки продовжила роботу останньої вугільної шахти на Шпіцбергені

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Норвегія на два роки продовжила роботу останньої вугільної шахти на Шпіцбергені
Влада Норвегії ухвалила рішення продовжити на два роки роботу останньої вугільної шахти на території арктичного архіпелагу Шпіцберген.

Про це повідомив уряд країни, передає Інтерфакс-Україна.

Шахта №7 продовжить видобуток кам'яного вугілля, яке використовується у сталеливарній промисловості, до липня 2025 року,

Шахта, яка мала закритися у 2023 році, видобуває близько 80 тис. тонн вугілля на рік.

Вугілля із цієї шахти безпосередньо поставляється на сталеливарні та хімічні підприємства як самої Норвегії, так і інших європейських країн.

"Існує велика невизначеність щодо доступу до критично важливих сировинних товарів. Це також стосується і сталеливарної промисловості, від якої ми повністю залежимо", – заявив міністр торгівлі та промисловості Норвегії Ян Крістіан Вестре. 

Виробники сталі, у свою чергу, залишаться залежними від вугілля в цьому десятилітті доти, поки водень та інша сировина, що дозволяє знизити шкідливі викиди, не замінять цей ресурс, додав міністр.

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