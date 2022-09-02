АРМА продало російський аміак за рекордні для арештованого активу 238 мільйонів

На відкритих електронних торгах продано переданий в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) рідкий технічний аміак у кількості понад 7 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Ціна продажу склала понад 238 млн грн, отже, це найдорожчий в історії Нацагентства арештований актив, реалізований на електронному майданчику за рішенням суду.

Вказане майно належить російським компаніям та арештоване у справі про посягання на функціонування економіки держави.

Наразі на торгах продано лише перший лот, тоді як загальний обсяг арештованого аміаку складає понад 40 тис. тонн. Для збільшення конкуренції серед потенційних покупців та оптимізації логістичних процесів АРМА реалізує зазначене майно окремими лотами.

"Нещодавно АРМА перерахувало зі своїх депозитних рахунків більше 300 млн грн на потреби Міністерства оборони. Проте завдяки надходженню коштів від проданого аміаку обсяг депозитних коштів Агентства знову наближається до мільярда. Цей значний ресурс не чекатиме судових рішень про конфіскацію, як було раніше, а буде використаний для фінансування оборонних потреб держави за рахунок купівлі військових облігацій. Нині ми на фінішній прямій, і вже найближчим часом АРМА придбає перший пакет цінних паперів", – повідомив керівник Національного агентства Дмитро Жоравович.

На даний момент, покупцем аміаку сплачена вся необхідна сума, яка водночас розміщена на депозитному рахунку АРМА в державному банку. Відтак, на кошти вже нараховуються відсотки.

Попередній найдорожчий лот – понад 3 тис. тонн соняшникової олії – АРМА реалізувало наприкінці минулого року за 93 млн грн.